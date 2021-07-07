أبطال العرب في ضيافة وزير الرياضة

المواطن - محمد سمعه

استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، لاعبي المنتخب السعودي للشباب، وذلك بعد عودتهم إلى الرياض عقب تتويجهم ببطولة كأس العرب تحت 20 عامًا على حساب منتخب الجزائر.

صقور الأخضر في ضيافة وزير الرياضة:

ونشر الحساب الرسمي لـ وزارة الرياضة عبر “تويتر” صورًا من استقبال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل للاعبي الأخضر الشاب، حيث نجحوا في التتويج باللقب بعد الفوز أمس الثلاثاء في المباراة النهائية على منتخب الجزائر.

وعلق حساب وزارة الرياضة عبر “تويتر” قائلًا: “ذهب المجد وصقور الميدان في ضيافة سمو الوزير”.

وكان المنتخب السعودي فاز في المباراة النهائية بهدفين لهدف، حيث أُقيمت المباراة على ملعب الدفاع الجوي بمنطقة التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

الأخضر هزم أصحاب الأرض للوصول إلى النهائي:

يذكر أن الأخضر كان صعد إلى النهائي بعد الفوز على منتخب مصر بثلاثية مقابل هدفين، بينما صعد منتخب الجزائر للمباراة النهائية، عقب فوزه على جاره التونسي بهدفين دون رد.

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