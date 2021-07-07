أبطال العرب يصلون الرياض

المواطن - مروة نبيل

وصلت، اليوم الأربعاء، بعثة المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، قادمة من العاصمة المصرية القاهرة بعد الفوز بلقب كأس العرب لمنتخبات الشباب.

أخضر الشباب بطل العرب

ولعب منتخب السعودية ضد الجزائر، مساء أمس الثلاثاء، في نهائي بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، وانتهت المباراة بفوز الأخضر بهدفين مقابل هدف ليتوج باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وأعاد الأخضر للشباب سيطرة المنتخبات الآسيوية على لقب بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا، بعدما هيمنت الفرق الإفريقية على المسابقة في النسخ الأخيرة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأخضر في الرياض

وكان في استقبال بعثة الأخضر لدى وصولها الرياض، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، وعضوا المجلس المشرف على الفئات السنية الدكتور خالد المقرن ونعيم البكر والأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم، وعدد من منسوبي الاتحاد.

وقدم رئيس الاتحاد السعودي التهنئة للاعبي الأخضر للشباب والجهازين الفني والإداري على الإنجاز الذي حققوه لكرة القدم السعودية، مثنيًا على المستويات الرائعة التي قدمها اللاعبون خلال البطولة والتي كانوا فيها على قدر المسؤولية.

وأكد المسحل للاعبي المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، على ضرورة مواصلة العمل ليكونوا نواة لمستقبل كبير للكرة السعودية في السنوات القادمة، وأن تكون هذه البطولة حافزًا لإنجازات قادمة.

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