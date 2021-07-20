أجواء إيمانية يعيشها حجاج بيت الله الحرام وسط الإجراءات الاحترازية

المواطن - مكة المكرمة

عاش حجاج بيت الله الحرام أجواء إيمانية اليوم الثلاثاء، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تحرص على تنفيذها الجهات المعنية.

فيديو | أجواء إيمانية يعيشها حجاج بيت الله الحرام في ظل الإجراءات الاحترازية#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/E9YDzmwRo3 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 20, 2021

وأدى أول وفود حجاج هذا العام طواف الإفاضة، وسط منظومة من الخدمات، والإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام، والتدابير الوقائية المكثفة التي فعلتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن خطتها الميدانية والإرشادية والوقائية والفنية والهندسية لضمان سلاسة تفويج الحجاج لأداء نسكهم بيسر وسهولة.

تنظيم الدخول:

وقد شاركت الرئاسة العامة مع الجهات المعنية بتنظيم دخول الحجيج إلى الحرم المكي عبر أبواب محددة لكل فوج، ووفق تنظيم وترتيب دقيق روعي فيه أعلى الإجراءات الوقائية وتطبيق التباعد الجسدي، أثناء تأدية الطواف حول الكعبة المشرفة من خلال المسارات الافتراضية والتي أسهمت في انسيابية وتسهيل حركة الحشود.

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