أجواء شديدة الحرارة وغبار وسماء غائمة على 7 مناطق.. غدًا

المواطن - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الأجواء شديدة الحرارة على المنطقة الشرقية غدًا السبت.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية، وذلك يشمل المحافظات الساحلية والطرق السريعة على طول ساحل البحر الأحمر.

سماء غائمة وسحب ركامية:

وتكون السماء غائمة جزئيًّا على مرتفعات عسير، وجيزان، الباحة، ومكة المكرمة، تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة.

أما عن درجات الحرارة فتسجَّل أعلى درجات الحرارة في الأحساء وحفر الباطن 48 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 17 درجة.

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