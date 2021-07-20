أحمال يوم العيد 123 ميجا وات واستقرار كامل للخدمة الكهربائية

المواطن - واس

أكدت الشركة السعودية للكهرباء، استقرار الخدمة الكهربائية في منى أول ايام العيد، موضحةً أنه لم تسجل أي انقطاعات رغم ارتفاع الأحمال مقارنة بالعام الماضي، وشددت على موثوقية الخدمة الكهربائية وجاهزية فرق العمليات بالشركة ومراقبتها أداء الشبكة على مدار الساعة.

أحمال مسجلة:

وأوضحت “السعودية للكهرباء”، أن الخطة التشغيلية للشركة هذا العام تسير وفق ما هو مُخطط له، وأن الأحمال المُسجلة يوم 10 ذي الحجة في منى، بلغت (123 ميجا وات)، ولا يزال المتخصّصون بمركز العمليات والتحكم بالمشاعر المقدسة يراقبون شاشات الأحمال.

موثوقية وكفاءة:

وأضافت أن الشركة تسعى إلى تقديم خدمة كهربائية بمستوى عال من الموثوقية والكفاءة في الأداء في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام، مؤكدة أن خطة هذا العام اشتملت على عدة مرتكزات، منها الإشراف الكامل على تشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية خلال هذه الفترة وتعزيز النظام الكهربائي؛ لضمان أعلى درجات الموثوقية ومعايير السلامة وذلك من خلال تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة بأحد عشر مشروعاً جديداً في مجالي النقل والتوزيع، وتوفير مصادر تغذية للطاقة الكهربائية تتجاوز الأحمال المتوقعة، ومصادر تغذية احتياطية، وفقاً لخطط أُعِدَّت مُسبقاً.

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