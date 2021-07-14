أحمد الحديثي رئيسًا لنادي أبها حتى 2025

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي أبها، قبل قليل، عن استمرار أحمد الحديثي كرئيس لمجلس الإدارة لمدة 4 سنوات خلال الفترة من 2021/ 2025.

قائمة أحمد الحديثي

وضمت قائمة أحمد الحديثي في عضوية مجلس إدارة نادي أبها كلًا من؛ أحمد بن محمد المتحمي، خالد بن علي الشهري، رانية بنت مفرح عسيري، طارق بن محمد أبو ملحة، علي بن ناصر أبو سرهد، سفيان بن يحيى آل عايض وفهد بن أحمد آل مفرح.

وكان أحمد الحديثي قد قدم قائمة ملفه الانتخابي في اليوم الأخير قبل انتهاء الفترة، وأصبح المرشح الوحيد لرئاسة نادي أبها للمرة الثالثة على التوالي، حيث يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة منذ عام 2013.

أبها يستعد للموسم الجديد

وكان نادي أبها قد أعلن مؤخرًا عن تعاقده مع مارتن سيفيلا لقيادة الفريق الأول في الموسم الرياضي الجديد، خلفًا لمدربه التونسي عبدالرزاق الشابي، وسط طموحات بالظهور بشكل أفضل بعد نجاح الفريق في البقاء بدوري المحترفين.

وتأمل الإدارة في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد مع مارتن سيفيلا، خاصة أنها دعمت صفوفه بأكثر من صفقة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة