أحمد حجازي يحسم مصيره مع الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

حسم اللاعب أحمد حجازي مدافع منتخب مصر، مصيره مع نادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة، وذلك قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2021/2022.

أداء مميز من أحمد حجازي

وكان حجازي صاحب الـ30 عامًا انضم لصفوف نادي الاتحاد على سبيل الإعارة من فريق ويست بروميتش آلبيون الإنجليزي في أكتوبر من عام 2020، ليقدم المدافع المصري المُلقب بـ “الحاجز” أداءً مميزًا ساهم في حصول الاتحاد على المركز الثالث بـ جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حجازي باق لموسمين مع النمور

وكشف حجازي في تصريحات إعلامية أنه مستمر مع الاتحاد لمدة موسمين بعدما فعلت إدارة الاتحاد بند شراء عقده من فريق ويست بروميتش خلال الفترة الأخيرة.

وأكد أحمد حجازي أن العلاقة قوية بينه وبين إدارة وجماهير نادي الاتحاد، مضيفًا إلى أنه سيبذل قصارى جهده لتقديم مردود فني جيد مع منتخب مصر الأولمبي ونادي الاتحاد بالفترة المقبلة.

وكانت إدارة نادي الاتحاد أصدرت بيانًا في الثالث من يوليو الجاري وافقت فيه على مشاركة حجازي مع المنتخب المصري الأولمبي في أولمبياد طوكيو المقرر إقامتها شهر يوليو الحالي.

وأكد الاتحاد في بيان له عبر حسابه في “تويتر” أن موافقة إدارة أنمار الحائلي جاءت من منطلق العلاقات المتميزة التي تربط بين المملكة ومصر على كافة الأصعدة دعمًا للمنتخب المصري وتقديرًا لـ رغبة مدافع الاتحاد الذي يريد تمثيل منتخب بلاده في هذا المحفل العالمي.

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