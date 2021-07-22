أحمد عسيري يغيب عن صفوف التعاون لشهر

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي التعاون اليوم الخميس عن غياب اللاعب أحمد عسيري عن صفوف الفريق الكروي الأول لمدة شهر بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها.

علاج لمدة 4 أسابيع لـ أحمد عسيري

وكشف الحساب الرسمي لـ التعاون عبر “تويتر” أن الفحوصات الطبية التي خضع لها عسيري في مفصل القدم بأحد العيادات المتخصصة في بلجيكا أثبتت حاجته لفترة علاج تمتد لـ 4 أسابيع.

وكان المدافع عسيري صاحب الـ29 عامًا انضم لصفوف فريق التعاون في عام 2019 قادمًا من نادي الاتحاد.

التعاون يضم 3 صفقات

وفي العاشر من يوليو الجاري، أعلن نادي التعاون عن ضم 3 صفقات للفريق الكروي الأول، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الحساب الرسمي لسكري القصيم عبر “تويتر” أن إدارة النادي تعاقدت مع اللاعب سليمان هزازي صاحب الـ18 عامًا الذي لعب كظهير أيسر لفريق الوحدة، كما ساهم في تتويج منتخب السعودية تحت 20 عامًا بلقب كأس العرب تحت 20 عامًا التي أُقيمت في مصر.

كذلك أعلن النادي عن توقيع عقد احترافي مع اللاعب باسل المهوس يمتد لـ3 مواسم مع أفضلية التجديد لموسمين إضافيين.

كما أعلن سكري القصيم عن توقيع عقد احترافي مع اللاعب حسن ربيع يمتد لـ3 مواسم مع أفضلية التجديد لموسمين إضافيين.

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