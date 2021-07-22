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أداء أحمد حجازي ينال إعجاب الاتحاديين
بعد التعادل أمام إسبانيا

أداء أحمد حجازي ينال إعجاب الاتحاديين

2021/07/22
الساعة 3:20 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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أداء أحمد حجازي ينال إعجاب الاتحاديين أحمد حجازي أمام إسبانيا - المصدر - @Hegazi
المواطن - محمد سمعه

أثنى جمهور نادي الاتحاد، على أداء المدافع المصري أحمد حجازي في مباراة بلاده أمام إسبانيا التي انتهت بالتعادل السلبي بالجولة الأولى من المجموعة الثالثة ضمن منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020.

أداء رجولي من أحمد حجازي

ووصفت جماهير الاتحاد أداء حجازي صاحب الـ32 عامًا بالرجولي، كما أطلقوا عليه لقب السد العالي بعد أن كان سببًا في إفساد هجمات المنتخب الإسباني خلال المباراة.

أحمد حجازي
@Hegazi

يذكر أن حجازي كان تولى شارة قيادة المنتخب المصري أمام إسبانيا، كما شارك مع الثنائي فوق السن الحارس محمد الشناوي ومحمود حمدي “الونش” في اللقاء.

موعد المباراة المقبلة لـ المنتخب المصري

وسيواجه المنتخب المصري يوم الأحد المقبل، منتخب الأرجنتين في العاشرة والنصف صباحًا بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف صباحًا بتوقيت مصر.

وكان طاهر محمد طاهر لاعب منتخب مصر الأولمبي أنهى مشوار اللاعب الإسباني أوسكار مينجويزا مع منتخب بلاده في أولمبياد طوكيو وذلك بعد أن تسبب في إصابته خلال الشوط الأول من مواجهة المنتخبين.

وبسبب تدخل طاهر محمد طاهر القوي على أوسكار مينجويزا لاعب برشلونة الإسباني فقد خرج الأخير متأثرًا بالإصابة ودخل بدلًا منه اللاعب فاييخو نجم ريال مدريد.

منتخب مصر الأولمبي
@Hegazi


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