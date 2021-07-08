أرامكو تخطط لجمع عشرات المليارات من الدولارات ببيع المزيد من الأصول

المواطن - الرياض

تخطط شركة أرامكو لجمع عشرات المليارات من الدولارات من خلال بيع المزيد من الحصص في أعمالها.

وشكلت الشركة فريقاً جديداً لمراجعة أصولها العام الماضي، بعد وقت قصير من تسبب جائحة فيروس كورونا في انخفاض أسعار النفط، حيث جمعت 12.4 مليار دولار من خلال بيع حقوق تأجير لخطوط أنابيب النفط لمجموعة مستثمرين في أبريل.

بيع الأصول مستمر:

وقال نائب الرئيس الأول للتطوير المؤسسي في أرامكو، عبد العزيز القديمي، إن بيع الأصول سيستمر في السنوات القليلة المقبلة، وفقاً لما ذكرته وكالة “بلومبرغ”، ونقلته “العربية.نت”.

وأضاف القدمي في مقابلة إن ذلك سيحدث “بغض النظر عن أي ظروف سوقية”، حيث تهدف الشركة إلى جمع إيرادات من رقمين بمليارات الدولارات، مضيفاً أنها “استراتيجية تهدف إلى خلق القيمة وخلق الكفاءة، ولا تتعلق بهدف رأس مال محدد أو تمويل توزيع أرباح الشركة”.

الصفقة الثانية:

قال القديمي إن أرامكو تراجع أصول البنية التحتية الأخرى التي يمكن تسييلها، وستبدأ في البحث عن مستثمرين لصفقة ثانية قريباً، دون مزيد من التعليق.

وكانت “بلومبرغ” كشفت في وقت سابق عن خطة الشركة لبيع حصة مرتبطة بخطوط أنابيب الغاز الطبيعي.

يأتي ذلك فيما تمتلك أرامكو فروعاً ووحدات تشارك في العديد من الصناعات الأخرى، وتشمل محطات توليد الكهرباء وشركة طيران وذراع عقارية وشركة تأمين.

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