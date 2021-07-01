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أرباح بأكثر من 19 مليون ريال لمالكي وحدات صندوق دراية ريت
عن فترة الاستحقاق للربع الثاني من 2021

أرباح بأكثر من 19 مليون ريال لمالكي وحدات صندوق دراية ريت

2021/07/01
الساعة 9:47 صباحًا
- ‎فياقتصاد, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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أرباح بأكثر من 19 مليون ريال لمالكي وحدات صندوق دراية ريت
المواطن - الرياض

أعلنت شركة دراية المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق دراية ريت عن فترة الاستحقاق للربع الثاني من 2021م.

آلية التوزيع: 

وأوضحت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون عند نهاية يوم التداول 2021/07/15م (تاريخ الاستحقاق)، لمالكي الوحدات المقيدين في سجل مالكي الوحدات لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

إجمالي الأرباح: 

أما إجمالي الأرباح الموزعة فهو 19,351,266 ريالاً، وعدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 107507035.

وبالنسبة إلى تاريخ دفع التوزيعات، فسيتم دفع التوزيعات خلال 20 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق، والذي سيوافق تاريخ 2021/08/19م، مذكرة مالكي الوحدات بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.

 


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