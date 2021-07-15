أرقام مميزة تزين مسيرة الهلال بدوري المحترفين

المواطن - مروة نبيل

يملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مسيرة مميزة في منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه موسم 2008/ 2009.

إحصائيات الهلال في دوري المحترفين

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام الهلال في تاريخ دوري المحترفين، حيث نجح في التتويج باللقب 6 مرات، وحل وصيفًا 5 مرات، وفاز بالمركز الثالث مرتين.

ولعب الزعيم 342 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، نجح في تحقيق الفوز 238 مرة، وتعادل في 68 مواجهة، فيما خسر 32 مرة فقط، وتمكن من تسجيل 737 هدفًا، واستقبل 282 هدفًا، ويملك 782 نقطة من 13 موسمًا.

الزعيم بطلًا لدوري المحترفين

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الماضي برصيد 61 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه فريق الشباب الذي حل ثانيًا.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم استثنائيًا في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقها موسم 2008/ 2009، ورفع عدد بطولاته إلى 62 لقبًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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