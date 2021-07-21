أزمة تواجه الاتحاد بسبب صفقة إيجور كورونادو

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي الاتحاد مؤخرًا في ضم اللاعب البرازيلي إيجور كورونادو، لاعب وسط الفريق الكروي الأول السابق بنادي الشارقة الإماراتي، كأول صفقة أجنبية للعميد في صيف 2021.

إيجور كورونادو ينضم لتدريبات الاتحاد في النمسا:

وكان كورونادو انضم لتدريبات الاتحاد في معسكره الإعدادي في النمسا، وذلك تحضيرًا للموسم الجديد 2021/ 2022.

وحتى الآن لم يحصل نادي الاتحاد على شهادة الكفاءة المالية مما يُقلل من فرص تسجيل اللاعب البرازيلي في قائمة الاتحاد للموسم الجديد.

وكان أنمار الحائلي رئيس العميد أكد خلال تصريحات للإعلامي علاء سعيد أن الاتحاد يسعى حاليًّا وعمله مستمر للحصول على شهادة الكفاءة المالية للتسجيل.

التأخر في الحصول على شهادة الكفاءة المالية، قد يكلف العميد عدم الاستفادة من إيجور كورونادو في الموسم الجديد وهو ما سيمثل صدمة لجماهير الاتحاد.

الاتحاد يفكر في علي مبخوت:

وبعد ضم كورونادو، كان الاتحاد فكر في التعاقد مع الإماراتي علي مبخوت مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الجزيرة الإماراتي.

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