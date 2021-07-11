أزمة تواجه جيوفنكو في حال عودته لـ إيطاليا

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو، نجم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، سوف يواجه أزمة في حال عاد إلى الدوري الإيطالي خلال الفترة المقبلة.

وأفاد موقع Calcio Line الإيطالي أن اللاعب الإيطالي يرغب في العودة إلى الدوري في بلاده بعد غياب 6 سنوات.

أزمة كبرى تواجه جيوفنكو:

وأشار الموقع إلى وجود أزمة تواجه النجم الإيطالي وهي عدم حصوله على راتبه في حال انضمامه لأي ناد إيطالي، حيث يتقاضى حاليًّا 7 ملايين يورو في الموسم الواحد مع الهلال.

راتب نجم الهلال سينخفض تلقائيًّا:

يذكر أن فيورنتينا ومونزا في إيطاليا أكثر ناديين مهتمين بضم جيوفنكو نجم يوفنتوس الإيطالي السابق ولكن انتقاله لأحدهما يعني أن راتبه سينخفض للتأقلم مع الأزمة المالية الاقتصادية للأندية الإيطالية.

ويُعد اللاعب جيوفنكو واحدًا من العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ويتم الاعتماد عليه خلال الفترة الماضية، على الرغم من تغيير الجهاز الفني للأزرق أكثر من مرة.

وأكدت تقارير خلال الفترة الماضية أن سيباستيان يرغب في العودة إلى إيطاليا، وأن الهلال يريد الاستغناء عنه، في حين أشارت تقارير إلى أن اللاعب ووكيل أعماله عرضا على إدارة الزعيم التمديد لمدة موسم إضافي، وهو الأمر الذي لقي ترحابًا من الأزرق.

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