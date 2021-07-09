أزمة جديدة لـ النصر بسبب مباراة تراكتور

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن أزمة جديدة تهدد نادي النصر، وذلك بعد تأخره في تحديد ملعب محايد لمواجهة فريق تراكتور الإيراني في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا نسخة العام الحالي.

وكان مسلي آل معمر رئيس النادي بجانب بعض من الإعلاميين المنتمين للعالمي طالبوا بإقامة مباراة تراكتور الإيراني على ملعب “مرسول بارك” في الرياض كون العالمي تأهل إلى دور الـ16 متصدرًا مجموعته في البطولة الآسيوية.

الاتحاد الآسيوي لن يستبعد النصر من البطولة:

وتنص قوانين ولوائح الاتحاد الآسيوي لـ كرة القدم على أن الاتحاد القاري لن يُعاقب العالمي إداريًّا باستبعاده من البطولة إذا لم يتجاوب ويحدد الملعب المحايد لمواجهة نادي تراكتور حيث سيتحرك الاتحاد الآسيوي لتحديد الملعب المحايد بشرط التواصل مع الدول القريبة من المملكة لاستضافة المباراة حيث قد تكون قطر أو الإمارات أو عُمان أحدهم مرشح لاستضافة مباراة النصر وتراكتور بحسب التقارير.

الغرامة تهدد الأصفر:

ولكن كشفت تقارير أن نادي النصر قد يتعرض لعقوبة من الاتحاد الآسيوي تصل إلى فرض غرامة تصل إلى 10000 دولار أمريكي بسبب عدم تحديد ملعب مباراة تراكتور حتى اللحظة الحالية بحسب “الاقتصادية”.

يذكر أن تكلفة مباراة العالمي وتراكتور ومباراة الهلال والاستقلال الإيراني على أرض محايدة ستكون بالكامل على الناديين المستضيفين.

وفي يونيو الماضي، وجه الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل سؤالين غاية في الإثارة لـ إبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لـ كرة القدم؛ وذلك بسبب أزمة نقل مباراة النصر وتراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا لـ ملعب محايد.

وعبر مقطع فيديو نشره المريسل عبر “تويتر” قال: “أريد معرفة موقف الاتحاد السعودي لـ كرة القدم، ما هو موقف اتحاد القدم حول مطالب العالمي باللعب على أرضه ضد تراكتور، كونه كان متصدر مجموعته، هل كان اتحاد القدم مؤيد لـ طلب النصر، أم كان ضده؟!”.

وتابع المريسل: “هذا السؤال أوجهه إلى إبراهيم القاسم كونه أيضًا عضو بـ لجنة المسابقات بـ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم”.

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