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أزمة في الأهلي المصري
بعد الفوز على المقاولون

أزمة في الأهلي المصري

2021/07/09
الساعة 1:04 صباحًا
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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أزمة في الأهلي المصري النادي الأهلي - المصدر @AlAhly
المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحفية عن أن الحارس محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المصري، دخل في مشادة كلامية خفيفة مع المدافع التونسي علي معلول، وذلك خلال مباراة المارد الأحمر ضد نادي المقاولون العرب.

الأهلي المصري يُبدع بثنائية في ذئاب الجبل

وكان المارد الأحمر تمكن من الفوز على المقاولون العرب بثنائية دون رد ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.

الأهلي المصري
شريف والشناوي – المصدر @AlAhly

انتقادات قوية لـ محمد الشناوي

وذكرت التقارير أن محمد الشناوي انتقد علي معلول بسبب سوء التغطية الدفاعية في مباراة المقاولون لكن معلول لم يقبل نصائح محمد الشناوي لتحدث مشادة كلامية بينهما، دخل على إثرها محمود عبد المنعم “كهربا” لاعب المارد الأحمر للتهدئة بين الشناوي وعلي معلول.

Al ahly vs wadi degla
علي معلول في جانب من مباراة الأهلي ووادي دجلة

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم الشناوي بالدخول في مشادة كلامية مع زميل له، حيث قالت تقارير إنه دخل في مشادة مع المهاجم محمد شريف قبل مباراة سموحة السكندري الأحد الماضي، لكن المارد الأحمر نفى هذه التقارير.

وتعرض محمد الشناوي حارس الأهلي المصري لانتقادات قوية بسبب اهتزاز مستواه مؤخرًا وارتكابه خطأ قاتلًا في لقاء بيراميدز في الأول من يوليو الجاري، كلف الأهلي التعادل ضد بيراميدز بنتيجة هدفين لكل فريق.


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