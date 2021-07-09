أزمة في الأهلي المصري

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحفية عن أن الحارس محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المصري، دخل في مشادة كلامية خفيفة مع المدافع التونسي علي معلول، وذلك خلال مباراة المارد الأحمر ضد نادي المقاولون العرب.

الأهلي المصري يُبدع بثنائية في ذئاب الجبل

وكان المارد الأحمر تمكن من الفوز على المقاولون العرب بثنائية دون رد ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.

انتقادات قوية لـ محمد الشناوي

وذكرت التقارير أن محمد الشناوي انتقد علي معلول بسبب سوء التغطية الدفاعية في مباراة المقاولون لكن معلول لم يقبل نصائح محمد الشناوي لتحدث مشادة كلامية بينهما، دخل على إثرها محمود عبد المنعم “كهربا” لاعب المارد الأحمر للتهدئة بين الشناوي وعلي معلول.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم الشناوي بالدخول في مشادة كلامية مع زميل له، حيث قالت تقارير إنه دخل في مشادة مع المهاجم محمد شريف قبل مباراة سموحة السكندري الأحد الماضي، لكن المارد الأحمر نفى هذه التقارير.

وتعرض محمد الشناوي حارس الأهلي المصري لانتقادات قوية بسبب اهتزاز مستواه مؤخرًا وارتكابه خطأ قاتلًا في لقاء بيراميدز في الأول من يوليو الجاري، كلف الأهلي التعادل ضد بيراميدز بنتيجة هدفين لكل فريق.

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