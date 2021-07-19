أسامة المرمش يُعيد للأذهان صفقة مبروك زايد

المواطن - مروة نبيل

نجح نادي الاتحاد في حسم صفقة حارس مرمى المنتخب السعودي للشباب، أسامة المرمش رسميًّا، ليُمثل صفوفه بداية من الموسم الرياضي الجديد.

الاتحاد يضم المرمش:

وأنهى نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، مساء اليوم الأحد، تعاقده مع حارس المرمى أسامة المرمش بعقد ممتد لـ4 سنوات حتى عام 2025، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وجاء تعاقد نادي الاتحاد مع أسامة المرمش بعد تألقه اللافت مع المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، حيث خطف الأنظار خلال مشاركته في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب، التي توج الأخضر بلقبها، كما حصد جائزة أفضل حارس.

أسامة المرمش وتكرار تجربة مبروك زايد:

ورد علي الجابري على تغريدة حساب نادي الاتحاد التي أعلن من خلالها عن حسم الصفقة: “كأن الليالي تعيد نفسها عندما خطف الاتحاد حارس منتخب الشباب في مونديال نيجيريا 1999 مبروك زايد من نادي الرياض”.

وتابع تغريدته: “وأخذ فرصته عام 2000 بعد إصابة الصادق أمام الهلال في نصف نهائي ولي العهد وأصبح بعدها نجم الحراسة السعودية لسنوات بالتوفيق لحامي عرين النمور الواعد.. أسامة المرمش”.

وكان مبروك زايد ضمن الجيل الذهبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الذي حقق بطولة دوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين عامي 2004 و2005، وشارك معه في منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

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