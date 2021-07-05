أسباب ارتفاع أسعار المواشي في المدينة المنورة

المواطن - الرياض

علق شيخ طائفة سوق المواشي بالمدينة المنورة، سليم الزغيبي، على أسباب ارتفاع أسعار المواشي، قبل عيد الأضحى المبارك.

زيادة الأسعار:

وقال الزغيبي في تصريحات إلى قناة الإخبارية، إن الزيادة في أسعار المواشي هذا العام بلغت نحو 20% عن السنوات السابقة، مبيناً أن زيادة أسعار الأعلاف هو ما تسبب في ارتفاع الأسعار، حيث إن أسعار الشعير في السابق كانت من 38 إلى 40 ريالا، أما الآن فقد وصل سعر الكيس من 60 إلى 65 ريالاً.

سبب ارتفاع السعر:

ولفت إلى أن موسم الحج تصادف مع فصل الصيف هذا العام، مشيراً إلى أن درجات الحرارة العالية تؤثر على الأغنام وتؤدي لنفوقها، وبالتالي تتسبب في ارتفاع أسعار الأغنام، مشيراً إلى أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار المواشي هو قلة الاستيراد من خارج المملكة كالسودان وأوروبا وتركيا وسوريا.

كما دعا إلى تخصيص أماكن لباعة الأغنام المتجولين للحد من عمليات غش الزبائن، مشيراً إلى أن بعضهم يغشون الزبائن ببيعهم النعاج على أنها خراف.

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