أسباب خسارة الأخضر أمام ساحل العاج

المواطن - محمد سمعه

فقد المنتخب السعودي الأولمبي أول 3 نقاط له في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، وذلك بعد الخسارة أمام منتخب ساحل العاج صباح اليوم الخميس بثنائية لهدف بالجولة الأولى ضمن مباريات المجموعة الرابعة.

ورغم سيطرة الأخضر معظم فترات الشوطين لكن المنتخب الإيفواري حقق النقاط الثلاث، مما جعل الجماهير تستنتج أسباب الخسارة اليوم.

وجه الجمهور السعودي الانتقادات للمدرب سعد الشهري بسبب أخطاء التشكيل الأساسي، إضافة لرغبته في الإبقاء على كل من عبدالرحمن غريب وخالد الغنام في دكة الاحتياط.

كما كشف الجمهور عن أن الأخطاء الدفاعية الساذجة إضافة لعدم تقديم عبدالإله العمري الأداء المنتظر منه كانت من ضمن أسباب خسارة المنتخب السعودي ضد ساحل العاج.

منتخب ساحل العاج يستثمر الأخطاء

وكان المنتخب الإيفواري سجل الهدف الأول عن طريق النيران الصديقة، وذلك بعد أن سجل المدافع عبدالإله العمري هدف الإيفواريين بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ40.

ولم ينتظر سالم الدوسري إلا 3 دقائق لينجح في إحراز الهدف الأول للأخضر بالدقيقة الـ43 من تصويبة صاروخية.

وفي الشوط الثاني من مباراة السعودية وساحل العاج، استثمر المنتخب الإيفواري خطأ دفاعيًا قاتلًا من لاعبي الأخضر ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب فرانك كيسي بالدقيقة الـ67.

سالم الدوسري رابع اللاعبين تسجيلًا في الأولمبياد للأخضر

يذكر أن سالم الدوسري أصبح رابع لاعب في تاريخ المنتخب السعودي يسجل في الأولمبياد بعد كل من ماجد عبدالله ومحمد الخليوي وفؤاد أنور.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة