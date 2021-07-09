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أسعار الذهب تتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث

أسعار الذهب تتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث

2021/07/09
الساعة 1:36 مساءً
- ‎فياقتصاد, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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أسعار الذهب تتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث
المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات متقلبة اليوم، ويتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي؛ إذ تعززت جاذبية الملاذ الآمن للمعدن الأصفر بفعل مخاوف بشأن سلاسة دلتا سريعة الانتشار من كوفيد-19 وانخفاض في عوائد الخزانة الأمريكية.

أسعار الذهب اليوم

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1 % إلى 1803.92 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1802.10 دولار.

متوسط سعر الذهب اليوم في السعودية 

وجاء متوسط سعر جرام الذهب في السعودية اليوم كما يلي:

أسعار الذهب


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