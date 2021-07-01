أسعار النفط ترتفع بدعم تراجع مخزونات الخام الأمريكية

المواطن - الرياض

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا، أمس، إثر تراجع مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع السادس على التوالي.

خام برنت:

وأنهى عقد خام برنت لأغسطس، الجلسة مرتفعًا 37 سنتًا، بما يعادل 05 % إلى 75.13 دولار للبرميل، وزاد عقد سبتمبر 34 سنتًا لتجري تسويته عند 74.62 دولار للبرميل.

الخام الأمريكي:

وارتفع الخام الأمريكي 49 سنتًا عند التسوية أو 0.7% إلى 73.47 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات حديثة، مساء أمس الأربعاء، عن تراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 19 ألف برميل يوميًّا، خلال إبريل الماضي، ليسجل 11.169 مليون برميل يومياًّ، بضغط من هبوط الإنتاج في منطقة خليج المكسيك.

وجاء في تقرير شهري نقلته وكالة “رويترز”، أن الإنتاج من الحقول البحرية في الخليج تراجع نحو 92 ألف برميل يوميًّا في إبريل مقارنة بالشهر السابق، فيما ارتفع الإنتاج من الحقول البرية في أكبر ولايتين نفطيتين؛ تكساس وداكوتا الشمالية.

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