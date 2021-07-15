أسعار النفط تواصل تراجعها اليوم وبرنت بـ 74 دولاراً

المواطن - متابعة

واصل النفط خسائره اليوم الخميس، بعد أن زادت مخزونات البنزين الأميركية بشكل غير متوقع.

وتراجعت العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط في نيويورك صباح اليوم إلى ما دون 73 دولارًا للبرميل بعد انخفاضها بنسبة 2.8٪ يوم أمس الأربعاء، وهو أكبر تراجع منذ منتصف مايو، فيما انخفض برنت إلى 74 دولاراً للبرميل.

ارتفاح المخزونات:

وارتفعت المخزونات الأميركية من البنزين ونواتج التقطير – وهي فئة تشمل الديزل – على حد سواء الأسبوع الماضي، لتعوض السحب الأسبوعي الثامن من مخزونات الخام، وفقًا لبيانات حكومية.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة يوم أمس، ارتفاع مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بأكثر من مليون برميل الأسبوع الماضي، وقفزت مخزونات نواتج التقطير بنحو 3.7 مليون برميل، أكثر من المتوقع، فيما انخفضت مخزونات الخام بمقدار 7.9 مليون برميل.

تراجع أسعار النفط:

وتراجعت أسعار النفط منذ بداية الشهر بعد أن تخلت أوبك+ عن خطة لتعزيز الإمدادات بدءاً من أغسطس، بسبب خلاف مع الإمارات العربية المتحدة، في حين أن عودة تفشي فيروس كوفيد-19 أضاف مزيدًا من عدم اليقين في توقعات الطلب على المدى القصير. وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء من أن السوق ستشهد شحاً كبيراً في الإمدادات إذا لم يضف التحالف المزيد من البراميل.

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