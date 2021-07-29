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أسمنت اليمامة ترفع أرباحها الفصلية 53%
بعد زيادة كمية المبيعات

أسمنت اليمامة ترفع أرباحها الفصلية 53%

2021/07/29
الساعة 11:17 صباحًا
- ‎فياقتصاد, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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أسمنت اليمامة ترفع أرباحها الفصلية 53% أسمنت اليمامة
المواطن - الرياض

حققت شركة أسمنت اليمامة أرباحاً فصلية بـ77.7 مليون ريال، مقارنة بـ50.8 مليون ريال في الربع الثاني من العام السابق، أي بزيادة بنحو 53%.

ارتفاع صافي الربح: 

وأرجعت الشركة في بيان لها اليوم الخميس على موقع السوق المالية (تداول) السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى “ارتفاع كمية المبيعات وانخفاض مخصص الزكاة والمصروفات العمومية والإدارية، إلى جانب معالجة المتحصلات من بيع المنتجات أثناء فترة الاختبارات التجريبية للأصل بالتطبيق المبكر للتعديلات على المعيار المحاسبي الدولي رقم (16)”.

نصف السنة الأول: 

وفي نتائج نصف السنة الأول، أعلنت أسمنت اليمامة تراجع أرباحها بواقع 24% إلى 132.5 مليون ريال، مقارنة بـ174.8 مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2020.

ويعود السبب الرئيسي في انخفاض صافي الربح للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض قيمة المبيعات.


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