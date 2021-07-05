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أطعمة تكافح الالتهابات في الجسم وأخرى تحفزها
بحسب نشرة هارفارد الطبية والصحية

أطعمة تكافح الالتهابات في الجسم وأخرى تحفزها

2021/07/05
الساعة 12:05 مساءً
- ‎فيصحة وطب‎, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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أطعمة تكافح الالتهابات في الجسم وأخرى تحفزها الأطعمة القلوية
المواطن - الرياض

نصح المتخصص في المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري بتناول أطعمة تقاوم الالتهابات مثل الفاكهة والورقيات والأسماك والمكسرات.

أطعمة صحية: 

وقال الخضيري في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إنه بحسب نشرة هارفارد الطبية والصحية، فإن من الأطعمة التي تكافح وتحارب الالتهابات والتغيرات، الفاكهة الحامضية والأسماك والورقيات والمكسرات والطماطم وزيت الزيتون.

أطعمة تحفز الالتهابات: 

وبالنسبة إلى الأطعمة التي تحفز الالتهابات، فتضم المقليات والخبز والمعجنات والدهون النباتية (المهدرجة)، والمشروبات الغازية، والأطعمة المصنعة.

 


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