أفضل 10 أطعمة لتعزيز وظائف الجهاز العصبي

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

يتكون الجهاز العصبي من جزأين: الجهاز العصبي المركزي الذي يشمل الدماغ والنخاع الشوكي، والجهاز العصبي المحيطي وفيه تمتد جميع الأعصاب وفروعها من الحبل الشوكي إلى جميع أجزاء الجسم، ويهمل الغالبية العظمى في الاهتمام بالأطعمة التي تعتبر ضرورية لهذا الجهاز.

أفضل 10 أطعمة تعزز من صحة الجهاز العصبي

وفي هذا الإطار، أبرز موقع Daily Health Post المعني بالصحة، الأطعمة العشرة التي تعتبر ضرورية لنظام عصبي سليم.

1- الموز

فاكهة مغذية للغاية وتعزز من صحة النظام العصبي وهي غنية بالبوتاسيوم وفيتامين B6 والتريبتوفان الذي يعزز من إنتاج هرمون السيروتونين الذي يرفع الحالة المزاجية.

2- المحار

مليء بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تلعب دورًا مهمًا في نظامنا العصبي المركزي من خلال حمايته من الالتهابات، وهو مصدر رائع لفيتامين B12، ويجب العلم أنه لا يوجد نظام عصبي سليم بدون فيتامين ب 12؛ لأنه ضروري لصنع مادة كيميائية تسمى SAM-E تلعب دورًا كبيرًا في التأثير على مزاجنا، وقد تم استخدامها للتخفيف من أعراض الاكتئاب.

3- السبانخ

السبانخ غنية بفيتامين B9 أو حمض الفوليك الذي يوصف للحوامل لدعم نمو الجهاز العصبي للطفل، وقد أظهرت دراسة أن النظام الغذائي الغني بحمض الفوليك و B6 يساعد على تعزيز القدرة المعرفية والذاكرة قصيرة المدى، كما أنه يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.

4- لحم البقر

اللحم مليء بالمركبات التي تعزز صحة الجهاز العصبي، ومن تلك المركبات على سبيل المثال الحديد، وهو عنصر بالغ الأهمية في التطور المعرفي في مرحلة الطفولة المبكرة.

يحتوي لحم البقر أيضًا على B1 أو الثيامين، والذي يرتبط بدعم وظيفة الغشاء العصبي وإنتاج العديد من الناقلات العصبية.

5- السمك

غني بأحماض مختلفة من أوميغا 3 الدهنية مثل EPA و DHA وهو ما له تأثير إيجابي على صحة الجهاز العصبي، وهما ضروريان لوظيفة الدماغ السليمة، حيث يساعدان في الحفاظ على صحة غشاء الخلية والتواصل بين خلايا الدماغ.

ويقلل تناول السمك مرتين في الأسبوع من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 41%.

6- بذور اليقطين

بذور اليقطين مليئة بمركبات تعزز صحة الدماغ بالإضافة إلى كونها وجبة خفيفة شهيرة، وهي غنية بالأوميغا 3 والمغنيسيوم الذي يساعد على النوم بشكل أفضل وتجنب تقلصات العضلات، كما أنه مهم لصحة الدماغ بشكل عام ويشارك في الوقاية من الأمراض العصبية وعلاجها.

7- زيت الزيتون

يُعرف باسم الدهون الأكثر صحة على وجه الأرض، فهو غني جدًا بفيتامين هـ الذي يُعد أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحمي الأنسجة الدهنية داخل جسم الإنسان، ومنها المايلين، وهي طبقة تتكون من الدهون والبروتينات التي تتشكل حول الأعصاب وتعمل بمثابة عازل لهم.

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في زيت الزيتون البكر على حماية الجسم من الالتهابات.

8- الأفوكادو

يحتوي على مجموعة من فيتامينات B التي تساعد الجهاز العصبي على العمل بشكل صحيح كما أنه غني بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة التي تساعد في حماية خلايا الدماغ.

9- البقوليات

الفاصوليا والعدس وفول الصويا والحمص هي عبارة عن أطعمة غنية جدًا بالمغنيسيوم، وقد أظهرت دراسة أن البقوليات تحمي من التدهور المعرفي من خلال تعزيز الذاكرة والمهارات المعرفية.

10- الشوكولاتة الداكنة

يمكن للشوكولاتة الداكنة أن تحسن من وظائف الدماغ والأعصاب لأنها غنية بالمغنيسيوم والفلافونويد الذي يؤثر بشكل إيجابي على الدماغ من خلال تحفيز تدفق الدم وإنشاء أوعية دموية وخلايا عصبية جديدة فيه.

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