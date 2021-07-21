أكاديمية سدايا.. دعم وتطوير الكفاءات الوطنية بالقطاعين العام والخاص

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عن إطلاق “أكاديمية سدايا” إحدى المبادرات التي تستهدف دعم وتطوير الكفاءات الوطنية العاملة في القطاعين الحكومي والخاص عن طريق قيادة العديد من البرامج والأنشطة الواعدة والمتنوعة، بالتعاون مع الجهات المحلية والعالمية الرائدة في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي لبناء القدرات والكفاءات المناسبة لسوق العمل.

دعم لا محدود:

ويؤكد المراقبون، أن الدعم اللامحدود الذي تحظى به سدايا من قبل سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والذي ساهم ولله الحمد في تحقيق العديد من الإنجازات وإطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي حققت نتائج ملموسة عززت من مسيرة التنمية في وطننا الغالي.

وتهدف رؤية سدايا إلى الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصاديات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي لصناعة الفرق نحو غد أفضل ومن أبرز المشاريع التي قامت بها سديا، والتي أحدثت نقلة نوعية في علوم البيانات في المملكة تطبيق توكلنا وتطبيق تباعد ومنصة استشراف وبنك البيانات.

كما أن أكاديمية سدايا تعد إحدى مبادرات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” والتي تستهدف دعم وتطوير الكفاءات الوطنية العاملة في القطاع الحكومي والخاص من خلال قيادة العديد من البرامج والأنشطة الواعدة والمتنوعة بالتعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية الرئدة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي لتمكين القدرات الوطنية لسوق العمل.

تمكين القطاعات الحكومية والخاصة:

وستكون أكاديمية سدايا داعمة وممكنة لمختلف القطاعات الحكومية والخاصة، كما ستعمل على تعزيز التعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية الرائدة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي لتحقيق أهدافها.

في سياق متصل، استهلت أكاديمية سدايا انطلاقتها بإطلاق معسكر علوم البيانات الذي يعد احد المبادرات التي تسعى الأكاديمية إلى تأهيل مختصين في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي؛ وذلك لبناء قدرات وطنية احترافية في التقنيات المتقدمة وفقا للممارسات والمعايير العالمية، حيث تم فتح باب التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني للأكاديمية.

كما أن المشاركين في المعسكر سينضمون إلى برنامج مكثف في مجال تحليل البيانات لتأهيلهم بصفتهم علماء بيانات المستقبل، حيث تنطلق 3 معسكرات أولها في شهر أغسطس القادم، ويستمر كل معسكر 3 أشهر ويضم 320 عالمًا وعالمة، وسيتمكن المتدربون في المعسكر من إكمال مشاريع تطبيقية مكثفة ومشاريع تخرج في شركات ناشئة، وبعد إكمال البرنامج التدريبي، سيتمكن خريجو معسكر علماء البيانات من تطبيق مفاهيم علوم البيانات والذكاء الاصطناعي برمجيًّا، بالإضافة إلى القدرة على العمل مع البيانات الضخمة.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة