أكثر من 22 مليار دولار مكاسب صندوق الاستثمارات في لوسيد بعد إدراجها

المواطن - الرياض

أكد صندوق الاستثمارات العامة أن استثماره قبل أعوام في شركة “لوسيد” يعكس إستراتيجيته في الاستثمار في الفرص المستقبلية التي توفر نموا بالعوائد.

وأشار PIF إلى أن استثمار لوسيد يعد خطوة نحو تنويع العائدات للصندوق السيادي السعودي، وللمملكة ككل، بحسب “العربية”.

سهم شركة لوسيد:

وسجل سهم شركة “لوسيد” بداية قوية بعد إدراجه في بورصة ناسداك الأميركية، من خلال صفقة SPAC ليغلق السهم مرتفعًا 11% لـ26.8 دولار، ولتقترب قيمة الشركة السوقية من 40 مليار دولار.

وتخطت مكاسب صندوق الاستثمارات العامة 22 مليار دولار من استثماره في “لوسيد” بعد إدراجها.

وشركة لوسيد هي المنافس الأمريكي لـTESLA وقد استفاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي من الاستثمار مبكرًا فيها، إذ يمتلك نحو 62% في أسهمها.

مكاسب استثمارية:

وبمكاسب أمس يكون صندوق الاستثمارات العامة قد حقق مكاسب استثمارية بأكثر من 22 مليار دولار.

ويأتي إدراج لوسيد من خلال الاندماج مع شركة Churchill Capital Corp IV وهي شركة شيكات على بياض أو SPAC.

كانت مجموعة لوسيد للسيارات الكهربائية أتمت إدراجها في بورصة ناسداك، حيث ارتفع سهمها 11% في أول يوم تداول للسهم، والذي جاء بعد أن أكملت عملية اندماج عكسي مع شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص التابعة للملياردير مايكل كلاين، والمعروفة باسم تشرشل كابيتال كورب 4.

وتم استقبال السهم بزخم شديد، حيث أغلق مرتفعًا بنسبة 11% ليصل إلى مستوى 26.83 دولار.

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