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أمانة الشرقية تكشف حقيقة إصدار مخالفات لمواقف الدمام بقيمة 230 ريالاً
أهابت بالمواطنين بضرورة تحري الدقة واستقصاء المعلومة من مصادرها

أمانة الشرقية تكشف حقيقة إصدار مخالفات لمواقف الدمام بقيمة 230 ريالاً

2021/07/04
الساعة 9:57 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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أمانة الشرقية تكشف حقيقة إصدار مخالفات لمواقف الدمام بقيمة 230 ريالاً
المواطن - الشرقية

نفت أمانة المنطقة الشرقية، صحة ما يتم تداوله، بشأن بدء إصدار مخالفات للمواقف بالدمام بقيمة 230 ريالاً.

معلومات غير صحيحة

وأكدت الأمانة في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن هذه المعلومات غير صحيحة، مبينة أن الرسوم المالية لقيمة المخالفات قد تم إدراجها كما نصت عليه اللوائح والأنظمة بالعقد.

الشركة ملتزمة بالأنظمة

وأشارت إلى أن الشركة ملتزمة بالأنظمة، وقد تم تمديد فترة التوعوية للعملاء، والانتهاء من تفعيل الدفع الإلكتروني لبوابات الساحات، مشيرة إلى أنه لم يتم حتى الآن مخالفة أي مركبة بالدمام.

وأهابت أمانة المنطقة الشرقية، بالمواطنين بضرورة تحري الدقة واستقصاء المعلومة من مصادرها الرسمية.

 

 


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