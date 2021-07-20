أمانة العاصمة المقدسة تبدأ أعمال النظافة بمشعر عرفات

المواطن - واس

باشرت آليات ومعدات أمانة العاصمة المقدسة أعمال تنظيف مشعر عرفات بعد مغادرة الحجاج له، حيث وزعت إدارة النظافة بالأمانة فِرقها الميدانية الخاصة بأعمال النظافة في مشعر عرفات، وتم تنفيذ خطة الأمانة خلال يوم الوقفة ، فيما استكملت الفِرق الأخرى أعمال النظافة في مشعري مزدلفة ومنى.

آليات وعمال:

وخصصت أمانة العاصمة المقدسة عدداً من الآليات والعمال للبدء في تنفيذ هذه الأعمال، حيث تضمنت هذه المرحلة من الخطة رفع وإزالة المخلّفات وتفريغ الصناديق وحاويات النفايات الموزعة في كامل مشعر عرفات.

تقسيم العمل:

وقامت الأمانة بتقسيم العمل في جميع مناطق المشاعر المقدسة والعمل خلال الفترتين (الصباحية والمسائية) حتى نهاية الموسم، مع تخصيص عدد من فِرق رش ومكافحة الحشرات واستخدام المبيدات لتغطية كامل المنطقة عقب مغادرة الحجاج بإشراف من المختصين بتلك المناطق والمشرفين المركزيين.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة