أمانة المدينة تستقبل طلبات الترشّح لانتخابات طائفة محلات الذهب 

المواطن - واس

أعلنت أمانة المدينة المنورة بدء مرحلة استلام طلبات الترشّح لانتخابات طائفة محلات “الذهب والمجوهرات” والتي تستمر حتى الثامن عشر من شهر ذي الحجة المقبل .

موعد الانتخابات:

وبيّنت أمانة المدينة المنورة أن طلبات الترشّح تقدّم إلى لجنة انتخاب رؤساء المهن بوكالة شؤون البلديات الفرعية والضواحي بمقر الأمانة, تمهيداً لموعد إجراء الانتخابات المقرّر في الـ 23 من شهر ذي الحجة لاختيار رئيس ونائب طائفة محلات الذهب والمجوهرات التي تشمل مهامهم تمثيل الحرفة لدى الجهات الرسمية, وتبليغهم بالتعليمات والإجراءات الصادرة من الجهات الحكومية وأمانة المنطقة ومتابعة تنفيذها, والرقابة على أفراد الحرفة لمنع أساليب الخداع والغش.

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