أمانة عسير تغلق محل خضراوات استخدم سيارة نظافة لنقل بضائعة

المواطن - حسن عسيري - أبها

تفاعلت أمانة عسير مع بلاغ وردها من أحد المواطنين عن استخدام أحد محلات بيع الخضار لسيارة تابعة لشركات النظافة لنقل الخضراوات وباشر مراقبو الأمانة الموقع، وأغلقوا محل الخضراوات في حينه.

نقل كميات من الفواكه:

وكان مقطع فيديو متداول، صوره أحد المواطنين، قد وثق قيام مجموعة من العمالة بإحدى شركات النظافة التابعة للمراكز الإدارية الغربية التابعة للأمانة وهي تقوم بنقل كميات من الفواكه الموسمية لإحدى محلات بيع الخضراوات مستخدمين بذلك مركبة الشركة في مخالفة واضحة وصريحة.

أمانة عسير تتخذ الإجراءات النظامية:

وأكدت أمانة عسير بأنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وفق ما هو متبع نظامًا وتم إغلاق المحل فورًا، والتحفظ على جميع ما بداخله، واخذ عينات من جميع المعروضات للبيع وإرسالها للمختبر للتأكد من سلامتها من المواد الملوثة والميكروبات، وتم تطبيق المخالفات والجزاءات بحق المحل لعدم الامتثال للتدابير الوقائية ممثلة بـعدم تطهير الأسطح وعدم إلزام العملاء بارتداء الكمامات.

تطبيق العقوبات بحق العمالة المخالفة:

وفيما يخص العمالة التابعين للشركة فقد تم استبعاد العمال نهائيًّا (السائق ومن معه بمقطع الفيديو) من خلال تزويدها للجهة المسؤولة بالمعلومات اللازمة لتطبيق العقوبات بحق العمالة المخالفة وتطبيق العقوبات عليهم لما اتضح من تقصير وإهمال من قبل مراقب المنطقة.

ومن جهة أخرى قدم أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي شكره وتقديره للمواطن على مبادرته بالإبلاغ على تلك المخالفة ووجه بتكريم المواطن على ما قام به.

وأهابت الأمانة الجميع بضرورة التعاون من خلال الإبلاغ في حال رصد أي مخالفة أو شكوى عبر الرقم الموحد ٩٤٠.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة