أمرابط حائر بين النصر و3 فرق أوروبية

المواطن - مروة نبيل

يعيش نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السابق، المغربي نور الدين أمرابط، حالة من الحيرة بشأن مستقبله في الموسم الرياضي المقبل.

النجم المغربي مع النصر:

وكان نادي النصر قد تعاقد مع نور الدين أمرابط خلال فترة الانتقالات الصيفية 2018، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي واتفورد الإنجليزي لمدة 3 مواسم، وانتهى عقده نهاية شهر يونيو الماضي، وأصبح لاعبًا حرًّا.

وتألق صاحب الـ34 عامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حيث لعب معه أكثر من 95 مباراة، ونجح في تسجيل 14 هدفًا وقدم أكثر من 25 تمريرة حاسمة، وتوج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولقبين من كأس السوبر السعودي.

أمرابط يكشف مستقبله:

وقال أمرابط: “لدي خيارات في إسبانيا حاليًّا، حيث تحدث معي أندية لعبت لها، وهي موجودة حاليًّا في دوري الدرجة الثانية الإسباني”، في إشارة إلى فريقي ملقة وليجانيس، حيث احترف فيهما قبل الانضمام إلى النصر.

وبشأن موقفه من الفريق الجديد، شدد أمرابط خلال تصريحاته لقناة ESPN هولندا، أن الأمر مؤجل حتى نهاية الشهر الجاري، وسيعلن عن وجهته المقبلة، سواء بالاستمرار مع النصر، أو الانتقال إلى إسبانيا.

وأشار النجم المغربي إلى أن هناك إمكانية لتجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بالإضافة إلى وجود اهتمام من جانب فريق فينورد الهولندي، على أن يحدد موقفه بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.

واختتم أمرابط تصريحاته، بالتأكيد على أنه يتدرب في صالة ألعاب رياضية صغيرة، تحت قيادة مدرب لياقة شخصي، من أجل الحفاظ على لياقته البدنية خلال الفترة الحالية.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة