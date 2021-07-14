أمرابط يرد على عرض الهلال

المواطن - محمد سمعه

رد اللاعب المغربي نور الدين أمرابط على عرض نادي الهلال، وذلك بعد اهتمام أزرق العاصمة بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الزعيم رغب في ضم أمرابط صاحب الـ34 عامًا وذلك بعد نهاية عقده مع النصر يوم 30 يونيو الماضي.

لماذا رفض أمرابط الهلال ؟

وذكر الصحفي أكرم كونور أن أمرابط لم يوافق على عرض الهلال للانضمام له، مفضلًا البقاء بـ النصر خلال الفترة المقبلة.

وكان أنس أوزيفي وكيل أعمال اللاعب المغربي ذكر مسبقًا خلال تصريحاته أن النجم المغربي لا يمانع اللعب مع العالمي لمدة 6 أشهر بسبب الإصابة التي يعاني منها الأرجنتيني بيتي مارتينيز، حيث سيعود الأخير للتدريبات والمباريات بداية من ديسمبر المقبل.

النصر سيتجه للإبقاء على أمرابط لـ 6 أشهر

وقد يُرحب النصر بتجديد عقد نجمه نور الدين حتى يناير المقبل، لحين عودة بيتي مارتينيز خاصة أن العالمي حتى الآن لم يجد البديل المناسب للاعب بيتي مارتينيز من أجل قيده في القائمة بدلًا منه، كذلك عدم توديع إدارة النصر للاعب المغربي بشكل رسمي حتى الآن، مؤشر قوي على إمكانية استمراره مع العالمي حتى النصف الأول من موسم 2021/2022.

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