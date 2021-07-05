أمريكي يلتهم 76 وجبة هوت دوغ في 10 دقائق !

المواطن- متابعة

التهم الأمريكي، جوي تشيستانت، 76 وجبة هوت دوغ بالمسابقة السنوية في 10 دقائق فقط، محطمًا بذلك رقمًا قياسيًا عالميًا.

وتُقام مسابقة Nathan’s Famous Hot Dog في مدينة نيويورك كل عام بيوم الاحتفال باستقلال الولايات المتحدة 4 يوليو.

وحطم جوي تشيستانت ولقبه (الفكان)، رقمه القياسي العالمي حيث تمكن في غضون 10 دقائق من ابتلاع 76 من ساندوتشات النقانق، مع العلم أنه أكل العام الماضي 75 وجبة من النقانق، ويُعد ذلك فوزه الـ14 في المسابقة المذكورة.

واحتل المكانة الثانية في المسابقة، جيفري إسبر، الذي ابتلع 51 هوت دوغ، وجاء في المركز الثالث، نيك ويري مع 43 هوت دوغ.

كيفية الفوز بمسابقة وجبات الهوت دوغ

ويأكل المشاركون في المسابقة لفائف منفصلة من النقانق، ولا تحتوي على كاتشب أو مايونيز أو خردل، وعادة ما ينقع المشاركون الساندوتش في أكواب من الورق المقوى تملأ بالماء، ثم يعصرونها ويضعونها في أفواههم، ثم يأكلون النقانق.

وابتلع الفائز اثنين من النقانق دفعة واحدة، واستغرق الأمر للفائز ثلاث حركات فكية ليأكل وجبة واحدة.

وفازت الأمريكية، ميشيل ليسكوت في مسابقة السيدات، وفي غضون 10 دقائق، تمكنت من تناول 30 وجبة من النقانق، وفي العام الماضي احتلت، ميكي سودو المركز الأول، حيث ابتلعت 48.5 وجبة من النقانق وحطمت الرقم القياسي العالمي، ولكنها لم تشارك العام الجاري في المسابقة بسبب الحمل، بحسب موقع روسيا اليوم.

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