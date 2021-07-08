أمطار رعدية وبرد على جازان حتى التاسعة

االمواطن - واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان السيول ببعض المواقع، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

طقس جازان:

وأوضح أن الحالة تكون على مدينة جيزان، ومحافظات صبيا، وبيش، الداير بني مالك، والدرب والعيدابي، وفيفا وهروب والأجزاء الساحلية والمناطق المفتوحة والطرق السريعة بالمنطقة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 9 مساءً.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية وسماء غائمة جزئيًا على مرتفعات نجران، عسير، جازان، الباحة ومكة المكرمة تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تمتد إلى المرتفعات الجنوبية لمنطقة المدينة المنورة ورياح نشطة على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مثيرة للأتربة والغبار، فيما يكون الطقس حار ومستقر على باقي مناطق المملكة.

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