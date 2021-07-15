أمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق

المواطن - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على عدد من المناطق اليوم الخميس بمشيئة الله.

وتشمل الحالة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق نجران، جيزان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة ورياح نشطة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض، تمتد إلى منطقة نجران مثيرة للأتربة والغبار؛ مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

رياح على الطرق المفتوحة:

كما تشمل الحالة نشاط الرياح السطحية الطرق المفتوحة على طول ساحل البحر الأحمر والطريق الواصل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، يؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية.

حالة البحر الأحمر والخليج العربي:

وعن حالة الطقس الأحمر، أوضحت الأرصاد أن الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18- 40 كم/ ساعة، تصل إلى 45 كم/ ساعة على النصف الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، تصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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