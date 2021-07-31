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أمطار رعدية وزخات من البرد ورياح نشطة على 6 مناطق غدًا
موجة غبار تحجب الرؤية الأفقية

أمطار رعدية وزخات من البرد ورياح نشطة على 6 مناطق غدًا

2021/07/31
الساعة 8:01 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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أمطار رعدية وزخات من البرد ورياح نشطة على 6 مناطق غدًا
المواطن - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق غدًا الأحد.

وتشمل الحالة مناطق جازان، وعسير، والباحة، ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات منطقة نجران وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة:

كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، تمتد حتى منطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض.

درجات الحرارة المتوقعة:

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 46 درجة مئوية في الدمام والعلا، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 13 درجة مئوية في السودة.

 


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