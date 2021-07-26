أمطار على منطقة جازان تستمر حتى الـ5 مساء

المواطن - واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول، على محافظات أحد المسارحة ، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 5 مساءً.

توقعات طقس اليوم

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي جازان، عسير، وتبقى الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات نجران الباحة ومكة المكرمة، فيما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، كذلك على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-25كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-25كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

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