أمنيتان لـ رومارينيو مع الاتحاد بالموسم الجديد

المواطن - محمد سمعه

أعرب البرازيلي رومارينيو، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، عن أمنياته في أن يكون الموسم الرياضي الجديد ناجحًا للعميد كما كان الوضع بموسم 2020/ 2021.

ماذا يتمنى رومارينيو ؟

وتحدث رومارينيو للإعلامي علاء سعيد عبر حسابه في “تويتر”، مؤكدًا أنه يتمنى أن يكون الموسم الجديد مميزًا للعميد مع العمل على تحقيق النتائج الإيجابية في البطولات لإسعاد جماهير العميد.

وكان فريق العميد بدأ معسكره التحضيري في النمسا، وذلك استعدادًا للموسم الرياضي الجديد الذي ينطلق يوم 11 أغسطس المقبل.

زياد الصحفي يلتحق بمعسكر الاتحاد بالنمسا:

وفي سياق آخر، وصل المدافع زياد الصحفي من فرنسا إلى النمسا وذلك بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي بعد عودته من الإصابة، حيث سينضم لمعسكر الفريق استعدادًا لمنافسات الموسم المقبل.

يذكر أن نادي الاتحاد كان أنهى موسم 2020/ 2021 محتلًّا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جدير بالذكر أن الحارس فواز القرني أصبح قريبًا من الرحيل عن العميد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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