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أمير الحدود الشمالية يوجه بتأمين سكن لمواطنة انهار سقف منزلها بعرعر
مع البدء في إعادة ترميم منزلها وفق اشتراطات الجودة والسلامة

أمير الحدود الشمالية يوجه بتأمين سكن لمواطنة انهار سقف منزلها بعرعر

2021/07/09
الساعة 1:51 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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أمير الحدود الشمالية يوجه بتأمين سكن لمواطنة انهار سقف منزلها بعرعر
المواطن - واس

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير الحدود الشمالية، الجهات المعنية بشكل عاجل بتأمين سكن مناسب للمواطنة التي ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي انهيار جزئي في سقف منزلها في مدينة عرعر، والبدء في إعادة ترميم المنزل وفق اشتراطات الجودة والسلامة.

تفاصيل توجيهات أمير الحدود الشمالية

وأكد سموه على الجهات ذات العلاقة بالوقوف على الحالة ودراستها واتخاذ ما يلزم تجاهها، حرصاً على إنفاذ توجيهات القيادة -أيدها الله- على إيجاد حياة كريمة واستقرار للمواطنين والمواطنات.


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