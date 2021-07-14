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أمير الشرقية يشيد بالهيئة الملكية للجبيل: تقدم خدمات نوعية للمواطن 
تعمل على التخطيط وتشجيع الاستثمار وإدارة المدن الصناعية

أمير الشرقية يشيد بالهيئة الملكية للجبيل: تقدم خدمات نوعية للمواطن 

2021/07/14
الساعة 1:58 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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أمير الشرقية يشيد بالهيئة الملكية للجبيل: تقدم خدمات نوعية للمواطن 
المواطن - الشرقية

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب بديوان الإمارة اليوم الأربعاء رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان يرافقه الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور أحمد بن زيد آل حسين والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية برأس الخير المهندس أحمد بن محمد نور الدين حسن.

أمير الشرقية يشيد بالهيئة الملكية للجبيل: تقدم خدمات نوعية للمواطن  - المواطن

إشادة: 

وأشاد أمير الشرقية بما تقوم به الهيئة الملكية للجبيل وينبع من تخطيط وتشجيع للاستثمار وإدارة المدن الصناعية وتقديم خدمات نوعية للمواطن وللشركات على حدٍ سواء وتخطيط هذه المدن بما يتناسب مع صناعة البتروكيماويات والصناعات الأخرى وخلق بيئة جاذبة للشركات العالمية لتشجيعها على الاستثمار في هذه المدن.

وقدم المهندس عبدالله السعدان شكره لأمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه بالهيئة الملكية بالجبيل ورأس الخير مثمنًا توجيهاته فيما يخدم أعمال الهيئة ويساهم في تطويرها.

أمير الشرقية يشيد بالهيئة الملكية للجبيل: تقدم خدمات نوعية للمواطن  - المواطن أمير الشرقية يشيد بالهيئة الملكية للجبيل: تقدم خدمات نوعية للمواطن  - المواطن


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