‎الرئيسية
جديد الأخبار
أمير القصيم لقطاعات المنطقة: لا تتهاونوا مع مخالفي الإجراءات الاحترازية
شدد على أهمية تعزيز الإجراءات الوقائية

أمير القصيم لقطاعات المنطقة: لا تتهاونوا مع مخالفي الإجراءات الاحترازية

2021/07/30
الساعة 11:52 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
أمير القصيم لقطاعات المنطقة: لا تتهاونوا مع مخالفي الإجراءات الاحترازية
المواطن - واس

شدد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير القصيم, على أهمية تعزيز الإجراءات الوقائية والتعليمات المتخذة؛ للوقاية من فيروس كورونا.

توجيهات: 

وأكد أمير القصيم أن الدولة – أعزها الله – بذلت جميع الإمكانات وسخرت جميع الجهود لحماية الوطن والمواطنين من هذا الوباء, مشدداً على أهمية البعد عن التجمعات، وعدم تهاون قطاعات المنطقة كافة مع مخالفي الإجراءات والاحترازات الوقائية وتطبيق الأنظمة والتعليمات, وتأكيد التقيد بالإجراءات الصحية وتطبيق لبس الكمامة والتباعد الجسدي والتباعد الاجتماعي.

تطبيق العقوبات: 

وشدد سمو أمير منطقة القصيم على جميع القطاعات في المنطقة بتطبيق العقوبات على من يتراخى بالالتزام بالاحترازات الوقائية والتعليمات المتخذة بهذا الصدد من قبل الدولة ـ أيدها الله ـ لمواجهة انتشار الفيروس والحد منه والقضاء عليه بإذن الله.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

دلتا يغير قواعد الحوامل ولقاحات كورونا!

بينما كانت النساء الحوامل مستثنيات دائمًا من الحصول