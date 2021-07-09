أمير القصيم يتوج الفائزين بجائزة التميز والرس تحصد درع الجائزة

المواطن - دلال العمري

حصدت محافظة الرس والمراكز التابعة، جائزة تميز؛ وذلك نظير تميزها في أداء عملها لعام ١٤٤١هـ/ ٢٠٢٠م، خلال حفل تكريم جائزة “تميز ” الذي رعاه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.

المهنية والرفع من كفاءة الأداء

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، على أهمية جائزة الموظف المثالي “تميز” في تحفيز وتشجيع منسوبي ديوان الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة وتحقيق أكبر قدر ممكن من المهنية والرفع من كفاءة الأداء.

جائزة الموظف المثالي

جاء ذلك خلال تكريم سموه في الإمارة، الفائزين بجائزة الموظف المثالي في نسختها الرابعة “تميز”، من منسوبي الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها.

حضر التكريم وكلاء الإمارة ومديرو الجهات الحكومية والأمنية بالمنطقة، والمحافظون ورؤساء المراكز بالمنطقة ومنسوبو الإمارة.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة