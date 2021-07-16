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أمير جازان يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا
ضمن الخطة الوطنية للقاح

أمير جازان يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

2021/07/16
الساعة 9:24 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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أمير جازان يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا
المواطن - واس

تلقى ‏صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير جازان، في مركز اللقاح بمقر المركز الحضاري في مدينة جيزان مساء اليوم، الجرعة الثانية من لقاح كورونا “كوفيد – 19″، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

جهود منسوبي الصحة: 

ونوّه أمير جازان بالجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة من أجل صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ممثلة بجهود منسوبي الصحة الذين قدموا مثالاً مشرفاً خلال هذه الجائحة، حاثاًّ بهذه المناسبة الجميع على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح عبر المراكز التي هيأتها وزارة الصحة وزودتها بالتجهيزات الطبية المتقدمة والكوادر المؤهلة.


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