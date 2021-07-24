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أمير جازان يعفي رئيس مركز الفطيحة من منصبه
تكليف الموظف فهد بن سعد البقمي بدلًا عنه

أمير جازان يعفي رئيس مركز الفطيحة من منصبه

2021/07/24
الساعة 10:34 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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أمير جازان يعفي رئيس مركز الفطيحة من منصبه أمير جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز
المواطن - جازان

صدر أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم السبت، قرارًا بإعفاء رئيس مركز الفطيحة الحالي عبدالمنعم بن الحسين الحازمي، وتكليف الموظف فهد بن سعد البقمي رئيسًا للمركز.

توجيهات الأمير: 

وقالت إمارة منطقة جازان في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن القرار يأتي بناء على توجيهات أمير المنطقة ونائبه، لتحقيق المصلحة العامة.

وعبر رئيس مركز الفطيحة المكلف، فهد البقمي، عن شكره وتقديره لهذه الثقة، سائلًا الله عز وجل أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.


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