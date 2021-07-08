‎الرئيسية
أخبار 13 منطقة
أمين عسير يتابع تنفيذ مشروع حديقة الوطن بأبها بمساحة 11000م2
يعد من أبرز مشاريع تطوير المناطق السياحية

أمين عسير يتابع تنفيذ مشروع حديقة الوطن بأبها بمساحة 11000م2

2021/07/08
الساعة 4:21 مساءً
- ‎فيالمواطن - عسير, أخبار 13 منطقة, المراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
أمين عسير يتابع تنفيذ مشروع حديقة الوطن بأبها بمساحة 11000م2
المواطن-حسن عسيري-أبها

تابع الدكتور وليد الحميدي أمين عسير تقدم إنجاز مشروع حديقة الوطن بمدينة أبها، والذي يعد من أبرز مشاريع تطوير المناطق السياحية .

تفاصيل مشروع حديقة الوطن:

ويتميز مشروع حديقة الوطن الجاري تنفيذه حالياً على مساحة إجمالية 11000م2، حيث سيتضمن المشروع مسطحات خضراء بمساحة قدرت بأكثر من 5 آلاف م2 بالإضافة إلى الممشى الرئيسي والممرات وجلسات متنوعة ودورات مياه ومواقف سيارات فيما تم تغذية المشروع بالأشجار ونافورة وسطية.

أمين عسير يتابع تقدم إنجاز مشروع حديقة الوطن بأبها

نسبة الإنجاز :

الجدير بالذكر أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المخطط له والذي وصل الإنجاز فيه بما تقدّر نسبته 90 %.

من جهته أكد الدكتور وليد الحميدي بأن أعمال مشروع حديقة الوطن ما هو إلا امتداد لعدة مشاريع سياحية سابقة.

أمين عسير يتابع نسبة إنجاز مشروع حديقة الوطن بأبها


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

تحديد سقف أجور اللاعبين السعوديين يُفيد الأندية

أبدى الإعلامي بتال القوس رأيه في التعديلات الأخيرة