أمين عسير يتابع تنفيذ مشروع حديقة الوطن بأبها بمساحة 11000م2

المواطن-حسن عسيري-أبها

تابع الدكتور وليد الحميدي أمين عسير تقدم إنجاز مشروع حديقة الوطن بمدينة أبها، والذي يعد من أبرز مشاريع تطوير المناطق السياحية .

تفاصيل مشروع حديقة الوطن:

ويتميز مشروع حديقة الوطن الجاري تنفيذه حالياً على مساحة إجمالية 11000م2، حيث سيتضمن المشروع مسطحات خضراء بمساحة قدرت بأكثر من 5 آلاف م2 بالإضافة إلى الممشى الرئيسي والممرات وجلسات متنوعة ودورات مياه ومواقف سيارات فيما تم تغذية المشروع بالأشجار ونافورة وسطية.

نسبة الإنجاز :

الجدير بالذكر أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المخطط له والذي وصل الإنجاز فيه بما تقدّر نسبته 90 %.

من جهته أكد الدكتور وليد الحميدي بأن أعمال مشروع حديقة الوطن ما هو إلا امتداد لعدة مشاريع سياحية سابقة.

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