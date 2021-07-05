أمين عسير يتابع ميدانيًا مشروعي طريق الثلاثين ومرحبًا ألف

المواطن-حسن عسيري-أبها

تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي يرافقه وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عبدالله دلبوح ومدير عام المشاريع المهندس مقرن الشهراني تنفيذ مشروعي طريق الثلاثين الرابط بين أحياء المنسك والنميص مع طريق الملك عبدالله ، وطريق مرحبًا ألف الرابط بين طريق المطار وأبوهريرة ( الأربعين ) الجاري تنفيذها في مدينة أبها ضمن جهود الأمانة المستمرة لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين.

جولة أمين عسير :

وجاءت جولة أمين عسير، الميدانية لمتابعة سير العمل في المشروعين ونسبة الإنجاز والمراحل المتبقية حيث شدد الحميدي على المقاولين بالسرعة في تنفيذ المشروعات وإنجازها في الوقت المحدد، مؤكداً على ضرورة إنهاء المشروعين وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية.

تنفيذ المشروعات وفق المستهدفات :

وأكد حرص الأمانة على تنفيذ المشروعات بأفضل معايير الجودة والسلامة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين، وفقا لتوجيهات سمو أمير منطقة عسير ، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

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