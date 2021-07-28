أنباء سعيدة لجماهير الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن جماهير نادي الاتحاد على موعد مع أنباء سعيدة تخص الفريق الكروي الأول، وذلك قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد يوم 11 أغسطس المقبل.

خبران ساران لجماهير الاتحاد:

وكشف الإعلامي الرياضي قاسم الزرعي عبر حسابه في “تويتر” عن خبرين سارين لجماهير العميد أولهما هو تمديد عقد الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي لمدة سنتين.

أما النبأ الثاني وهو اقتراب مجلس إدارة أنمار الحائلي من ضم مهاجم قوي للفريق الأول ومضيفًا: “طلبات جماهير العميد أوامر لا تقلقوا”.

ويرغب العميد في ضم مهاجم قوي للفريق الأول، بدلًا من اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش، الذي أصبح قريبًا من الرحيل عن صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

سبب رحيل فواز القرني:

وبسبب تألق الحارس مارسيلو غروهي بآخر موسمين مع العميد، فضّل الحارس فواز القرني الرحيل والانضمام لنادي الشباب، حيث تم الإعلان عن الصفقة يوم السبت الماضي بانضمام القرني لليث لمدة 3 مواسم.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة