أهم 3 صفقات يحتاجها النصر

المواطن - محمد سمعه

ترغب إدارة نادي النصر في تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بـ 3 صفقات وذلك من أجل المنافسة بقوة محليًا وآسيويًا عند انطلاق موسم 2021/2022.

ويحتاج العالمي لضم حارس مرمى ومهاجم ومدافع، وذلك لتقوية صفوف الفريق الأول الراغب في المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد الإخفاق في المنافسة عليه بالموسم المنصرم بسبب النتائج السلبية التي حققها أصفر العاصمة في أول 6 جولات بالموسم الماضي.

حارس الاتحاد مطلوب في النصر

العالمي يفكر في ضم فواز القرني حارس مرمى الفريق الكروي الأول بـ الاتحاد، في حال انضم المغربي عبدالرزاق حمدالله للاتحاد قادمًا من العالمي، كذلك يرغب أصفر العاصمة في ضم مدافع جيد مع التفكير في ضم المصري محمود حمدي “الونش” على سبيل الإعارة من نادي الزمالك المصري بعد أن جدد عقده مع الفريق الأبيض.

مهاجم قد ينافس حمدالله

أما المهاجم فالعالمي يبحث عن ضم لاعب جيد ينافس حمدالله في خط الهجوم، بعد رحيل اللاعب رائد الغامدي عن الفريق نظرًا لعدم قدرته على فرض موهبته على المدرب البرازيلي مانو مينيز.

يذكر أن النصر كان أنهى موسم 2020/2021 محتلًا المركز السادس في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان العالمي أعلن رحيل 5 لاعبين عن صفوفه بعد نهاية الموسم المنصرم وهم الحارس الأسترالي برادلي جونز ويحيى الشهري وعبدالعزيز الدوسري ورائد الغامدي والبرازيلي مايكون.

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