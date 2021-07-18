أوبك+ تتفق على زيادة تدريجية للإنتاج اعتبارًا من أغسطس

المواطن - الرياض

كشفت وكالة رويترز، اليوم الأحد، عن توافق مجموعة “أوبك+” على زيادة خط الأساس لعدد من الدول بينها العراق والكويت والإمارات.

زيادة تدريجية للإنتاج

وأضافت الوكالة أن أوبك+ اتفقت على زيادة تدريجية للإنتاج اعتبارًا من أغسطس، كما تم الاتفاق على زيادة خط الأساس لإنتاج الكويت والعراق بـ 150 ألف ب/ي، وتحديد خط أساس إنتاج الإمارات عند 3.5 مليون ب/ي اعتبارًا من مايو 2022، كما تم التوافق على تطبيق خطوط الأساس الجديدة للإنتاج اعتبارًا من مايو 2022.

كما توافقت أوبك+ على تمديد اتفاقية إنتاج النفط حتى نهاية 2022

يأتي هذا التطور بعد توارد الأنباء عن توصل الإمارات إلى حل وسط الأسبوع الماضي بشأن رفع المستوى المرجعي لإنتاجها، في خطوة من شأنها أن تمهد السبيل أمام اتفاق بين دول أوبك بلس الثلاث وعشرين.

كان تحالف أوبك بلس قد ألغى اجتماعه الشهري في الخامس من يوليو الجاري، فيما كان مطروحًا زيادة الإنتاج تدريجيًا بواقع 400 ألف برميل يوميًا كل شهر، بين أغسطس وديسمبر، بالإضافة إلى تمديد اتفاق التخفيضات حتى نهاية 2022.

توقعات بنمو الإمدادات

ولم يطرأ تغيير يُذكر على أسعار النفط الجمعة، وأنهت الأسبوع منخفضة، إذ اعتراها الضعف في تداولات متقلبة بفعل توقعات بنمو الإمدادات في الوقت الذي قد تؤدي فيه زيادة الإصابات بفيروس كورونا إلى فرض قيود العزل العام وتراجع الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو ما يعادل 0.2% لتبلغ 73.59 دولار للبرميل عند التسوية، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط 16 سنتا أو ما يعادل 0.2% ليبلغ 71.81 دولار عند التسوية.

وفي وقت سابق من الجلسة، نزل الخامان القياسيان ما يزيد عن دولار للبرميل.

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